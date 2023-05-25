В Kaspersky назвали главные проблемы в сфере корпоративной кибербезопасности для бизнеса

Согласно опросу Kaspersky, ключевыми проблемами кибербезопасности являются низкий уровень цифровой грамотности сотрудников (22%) и утечки данных в результате кибератак (23%). Повышенное внимание к защите информации все чаще заставляет руководителей бизнеса ставить во главу угла политику прозрачности будущих или настоящих поставщиков.

Объём информации, хранящейся в интернете, и которой обмениваются люди, продолжает расти. По прогнозам IDC, к 2025 году объём данных в мире составит 180 зеттабайт. Всё чаще пользователи задумываются о том, насколько безопасно компании обращаются с их данными. Соответственно, и для бизнеса защита информации становится первостепенной задачей.

Глобальное исследование Kaspersky, проведенное среди руководителей в области ИТ, показало, что более половины управленцев (55%) считают самой серьезной проблемой ИТ-безопасности ― раскрытие корпоративной и клиентской информации из-за утечки данных. Среди других распространенных проблем — стоимость защиты все более сложных технологических сред (43%) и проблемы с внедрением облачной инфраструктуры (38%).

Также выяснилось, что компании уже придают большое значение политике прозрачности своих поставщиков и подрядчиков: 91% респондентов считают, что наличие политики прозрачности важным условием для начала работы с поставщиком или подрядчиком. И хотя 78% опрошенных организаций по всему миру уже реализуют политику прозрачности в своих организациях, 81% подтвердили свою готовность инвестировать ресурсы в ее дальнейшее развитие.

«Обеспечение безопасности пользовательских данных – это не только законодательное требование, но и немаловажный этический аспект бизнеса. Разработка и внедрение политик прозрачности является гарантом того, что компания ответственно подходит к защите информации своих клиентов, которые ей доверяют. Это в том числе важно для эффективного взаимодействия организаций с подрядчиками и поставщиками. Kaspersky предоставляет своим клиентам и партнёрам инструменты для подтверждения надёжности наших продуктов и бизнес-операций и призывает другие компании продолжить развивать практику открытого взаимодействия в вопросах цифрового доверия» — комментирует Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.