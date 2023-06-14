YouTube снизила требования для подключения монетизации

YouTube снижает требования к авторам для получения доступа к инструментам монетизации в рамках партнерской программы YouTube (YPP).

Компания, принадлежащая Google, заявила, что новые условия для участия в партнерской программе:

Наличие 500 подписчиков;

3 публичные загрузки за последние 90 дней;

и либо 3000 часов просмотра за последний год, либо 3 миллиона просмотров Shorts за последние 90 дней.

Раньше были такие условия:

Наличие не менее 1000 подписчиков;

и либо 4000 часов просмотра за последний год, либо 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней.

Если авторы достигают нового порогового значения, они могут подать заявку на участие в YPP и получить доступ к таким инструментам, как "Спасибо", "Суперчат" и "Суперстикеры", а также к инструментам подписки, таким как членство в каналах, а также возможность продвигать свои собственные товары с помощью YouTube Покупки. .

Критерий загрузки трех видео за 90 дней интригует, поскольку у создателей длинных видео может не быть материала для создания нескольких видео в течение определенного периода времени, несмотря на то, что они собрали миллионы просмотров.

YouTube применяет эти новые критерии приемлемости в США, Великобритании, Канаде, Тайване и Южной Корее. Позже он появится в других странах, где доступна YPP.