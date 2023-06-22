В МТС появились восстановленные Apple Watch и AirPods с официальной гарантией на 12 месяцев. Приобрести их по привлекательной цене можно как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.

МТС объявляет о начале продаж б/у гаджетов Apple. На восстановленные смарт-часы и беспроводные наушники будет действовать гарантия сроком один год от Breezy. Кроме того, все гаджеты предварительно проходят ряд специальных тестов в центре грейдирования Breezy для подтверждения их работоспособности.

Все восстановленные устройства на 100% технически исправны. Чтобы удостовериться в работоспособности устройств, Breezy проверяет их на специальном оборудовании и профильном программном обеспечении с помощью различных тестов. Также все смарт-часы и наушники Apple тщательно продезинфицированы и упакованы перед продажей в салонах связи.

С ценами на б/у гаджеты можно ознакомиться в по ссылке.