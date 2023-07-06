Персональные данные пользователей интернет-магазина ”Остров чистоты и вкуса“ утекли в сеть

Персональные данные пользователей интернет-магазина ”Остров чистоты и вкуса“, который занимается реализацией товаров, утекли в сеть. Об этом в Telegram-канале сообщает Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь.

Как сообщается, утечка произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе ЧТУП ”ЗападХимТорг“. Злоумышленниками выставлена на продажу база данных, которая по полученной информации содержит персональные данные более 730 тыс. пользователей данного ресурса.

Напомним, что ранее Центром проводилась внеплановая проверка ЧТУП ”ЗападХимТорг“ по факту предыдущей утечки данных клиентов. Вместе с тем требование по проведению мероприятий по технической и криптографической защите персональных данных не было выполнено, что повлекло повторную утечку.