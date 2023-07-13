Honor представила тонкий складной смартфон Magic V2

Honor анонсировала свой складной телефон третьего поколения — Magic V2. В сложенном состоянии его толщина всего 9,9 мм (4,7 мм в развернутом состоянии), а вес — всего 231 грамм.

Magic V2 может похвастаться 7,92-дюймовым основным экраном LTPO OLED с разрешением 2156 x 2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель совместима с HDR 10+ и может обеспечивать яркость до 1600 нит в автоматическом режиме. Основной дисплей также оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой, размещенной в вырезе.

Magic V2 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с основным ядром Cortex-X3 с тактовой частотой 3,36 ГГц. Устройство доступно с 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти, а Magic V2 Ultrame имеет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Сзади Magic V2 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой (диафрагма f/1,9 и оптическая стабилизация изображения), сверхширокоугольным модулем 50 мегапикселей (диафрагма f/2,0), а также 20-мегапиксельным телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Базовая комплектация 12/256 ГБ стоит 8 999 юаней ($1250). Версия на 12/512 ГБ стоит 9 999 юаней ($1390), а версия Magic V2 Ultimate с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — 11 999 юаней ($1666).