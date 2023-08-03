"Лаборатория Касперского" завершила расследование серии кибератак на промышленные предприятия в Восточной Европе

Злоумышленники использовали продвинутые тактики, методы и процедуры (TTPs), чтобы скомпрометировать предприятия производственного сектора, а также занимающиеся инжинирингом и интеграцией автоматизированных систем управлени я (АСУ) . Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты «Лаборатории Касперского» выяснили, что эта серия целевых атак была направлена на создание постоянного канала кражи данных, в том числе из изолированных от внешнего мира систем. По ряду признаков эта вредоносная кампания похожа на ранее исследованные атаки ExCone и DexCone, которые предположительно связаны с группой APT31, также известной как Judgment Panda и Zirconium. Расследование показало, что для получения удалённого доступа к системам жертв, сбора и кражи данных использовалось более 15 различных имплантов . Они позволяли создавать множество постоянно действующих каналов для вывода украденной информации, в том числе из высокозащищённых систем. Злоумышленники продемонстрировали обширные знания и опыт в обходе мер безопасности.

Инструментарий и тактики атакующих

Злоумышленники активно использовали техники DLL-подмены, чтобы избегать обнаружения во время работы имплантов. DLL -подмена подразумевает использование легитимных исполняемых файлов сторонних разработчиков, в которых есть уязвимости, позволяющие загрузить в их память вредоносную динамическую библиотеку.

Для эксфильтрации данных и доставки вредоносного ПО использовались облачные сервисы для хранения информации и платформы для обмена файлами. Злоумышленники развёртывали инфраструктуру управления и контроля ( C 2) скомпрометированных систем в облачной платформе и на частных виртуальных серверах.

Также в атаках использовались новые версии вредоносного ПО FourteenHi. Впервые оно было обнаружено в 2021 году в ходе кампании ExCone, которая была нацелена на госучреждения. Годом позже появились новые варианты программ этого семейства. Они использовались в атаках на промышленные организации.

Кроме того, в ходе расследования был обнаружен новый имплант, который получил название MeatBall. Он предоставлял обширные возможности для удалённого доступа.

Другая отличительная особенность — то, что атакующие копировали данные из изолированных компьютерных сетей через последовательное заражение съёмных носителей. Эт о не новая тактика , однако в данном случае её реализация, по мнению специалистов, оказалась оригинальной и эффективной. Она включала как минимум четыре различных модуля:

модуль работы со съёмными носителями и сбором информации о них;

модуль заражения съёмного носителя;

модуль сбора и сохранения данных на заражённом носителе;

модуль заражения и сбора информации с удалённого компьютера.

«Нельзя недооценивать серьёзность последствий целевых атак на промышленный сектор. Поскольку многие организации начинают или продолжают активную цифровизацию, стоит учитывать и пропорционально возрастающие риски атак на критически важные системы. Факт, что злоумышленники находят способы добраться до наиболее защищённых систем промышленных предприятий, говорит о том, насколько важно следовать лучшим практикам обеспечения кибербезопасности, включая обучение сотрудников, получение, анализ и правильное использование информации об актуальных угрозах, внедрение специализированных решений для защиты промышленной инфраструктуры», — комментирует Кирилл Круглов, старший разработчик-исследователь в Kaspersky ICS CERT.

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