Netflix начала публичное тестирование облачного стриминга игр

Netflix запускает ограниченное бета-тестирование для небольшого числа участников в Канаде и Великобритании на некоторых телевизорах, начиная с сегодняшнего дня. Две игры будут частью этого начального теста: Oxenfree от Night School Studio игровой студии Netflix, и Molehew's Mining Adventure, аркадная игра по добыче драгоценных камней. Участники на ПК и Mac могут играть на Netflix.com с помощью клавиатуры и мыши.

«С 2021 года, когда мы добавили мобильные игры в Netflix, мы сосредоточились на создании отличных игровых возможностей для наших участников. Нашей целью всегда было сделать игру для всех, и мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить участников там, где они есть, с помощью доступного, удобного и повсеместного обслуживания. Сегодня мы делаем первый шаг к тому, чтобы в игры можно было играть на всех устройствах, где наши подписчики пользуются Netflix, — на телевизорах, компьютерах и мобильных устройствах», - говорится в сообщении компании.

Эта ограниченная бета-версия предназначена для тестирования технологии потоковой передачи игр и контроллера, а также для улучшения опыта участников. Игры на ТВ будут работать на некоторых устройствах, включая: Amazon Fire TV, Chromecast с Google TV, телевизоры LG, Nvidia Shield TV, устройства и телевизоры Roku, Samsung Smart TV и Walmart ONN. Дополнительные устройства будут добавляться на постоянной основе.