Tesla допустила утечку данных 75 000 клиентов и сотрудников компании

Согласно уведомлению, опубликованному в пятницу Генеральной прокуратурой штата Мэн, утечка данных Tesla Inc. в мае затронула более 75 000 человек, включая записи, связанные с сотрудниками, и стала результатом «противоправных действий инсайдеров», рассказал Bloomberg.

Утечка данных затронула в общей сложности 75 735 человек. Похоже, что эти люди являются нынешними или бывшими сотрудниками автопроизводителя из Остина, штат Техас.

«10 мая 2023 года иностранное СМИ (под названием Handelsblatt) сообщило Tesla, что оно получило конфиденциальную информацию Tesla», — говорится в копии письма Tesla от 18 августа пострадавшим, которое сопровождало уведомление об утечке данных. «Расследование показало, что двое бывших сотрудников Tesla незаконно присвоили информацию в нарушение политики Tesla в области ИТ-безопасности и защиты данных и поделились ею со СМИ».

Далее в письме говорится, что Tesla подала иски против двух бывших сотрудников, не уточняя, в какой юрисдикции. Согласно письму, судебные процессы привели к конфискации электронных устройств, которые, как предполагалось, содержали информацию о компании.