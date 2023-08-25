В Беларуси растет потребление электроэнергии зарядными станциями для электромобилей

Представители ГПО "Белэнерго" рассказали KV.by о развитии сети электрозарядных станций в Беларуси. По их данным, потребление электроэнергии зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей и электробусов, за январь-июль 2023 года составило 9,1 млн кВтч, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года (8,1 млн кВтч).

В среднесрочной перспективе ГПО "Белэнерго" не планирует развивать собственную зарядную сеть для зарядки электромобилей, рассказали представители организации KV.by. Энергоснабжающие организации, входящие в состав ГПО "Белэнерго", также принимают участие в развитии государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, но их задача, в соответствии с Программой, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.10.2018 №731, заключается в строительстве электрических сетей к зарядным станциям.

Напомним, что по данным Международного энергетического агентства, в 2022 году в мире было продано более 10 млн электромобилей, что на 55% больше, чем в 2021 году. Этому содействовала общемировая тенденция к декарбонизации, отказ крупных автоконцернов от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В результате общее количество электромобилей в мире превысило 26 млн. единиц. По прогнозам, в 2023 году положительная динамика сохранится. Ожидается, что продажи электрокаров вырастут на 35% до 14 млн. При этом доля новых электромобилей на рынке в текущем году, по прогнозам, достигнет 18%, в то время как в 2020 году она составляла всего 4%.