HONOR представил складные смартфоны на выставке IFA 2023

На выставке IFA 2023 глобальный технологический бренд HONOR поделился видением концепции смартфонов будущего. В ходе основной сессии «Раскройте технологии будущего» CEO HONOR Джордж Чжао рассказал о стремлении бренда сделать складные устройства мейнстримом за счет ориентированных на человека инновационных решений. Поддерживают это направление самый легкий и тонкий HONOR Magic V2, а также концепт HONOR V Purse, который превращает складной смартфон в носимый аксессуар в формате стильного клатча для безграничных возможностей самовыражения.

«Складные смартфоны HONOR прошли долгий путь развития, и каждое новое поколение демонстрирует значительные достижения в дизайне, функциональности и долговечности», — заявил Джордж Чжао.

Объединение моды и технологий

HONOR V Purse — новая концепция «смартфона-клатча», которая позволяет использовать электронные устройства в качестве модных аксессуаров.

Это стало возможным благодаря специальным настраиваемым заставкам всегда включенного дисплея (AOD) с имитацией внешнего вида сумочки и анимацией, которая подстраивается под движения и ритм человека. Концепт HONOR V Purse поддерживает сменные ремешки и цепочки, которые крепятся к шарниру и позволяют носить смартфон через плечо (как обычный кошелек или клатч-будущего).

HONOR V Purse, созданный с учетом требований экологической безопасности, воплощает в себе стремление компании HONOR заботиться об окружающей среде. Для изготовления ремешков используются экологически чистые материалы, а заставки внешнего экрана можно бесконечно настраивать под любой наряд. По мере того, как индустрия моды переходит из физического мира в цифровое пространство, технологии открывают неограниченные возможности для воплощения последних трендов стиля и самовыражения. HONOR V Purse может помочь экологически сознательной аудитории сократить потребление товаров быстрой моды и побудить покупать меньше, но использовать дольше.

В рамках международной премии дизайна HONOR Talents компания объединила усилия с креативным директором мужской линейки BURBERRY Брэмом Ван Дипеном, современным художником Юнуэна Эспарзу, профессором Китайской академии искусств Юаня Юминь и художником Ванг Сяохуй, чтобы разработать серию уникальных заставок для всегда включенного экрана. На следующем этапе программы, открыв API-интерфейс с доступом к сенсорам смартфона, включая гироскоп и датчик освещенности, HONOR предложит начинающим художникам со всего мира создать собственные проекты, отражающие последние тенденции в дизайне и мире моды.

Первая глобальная презентация HONOR Magic V2

В рамках выставки IFA 2023 компания HONOR представила флагманский складной смартфон HONOR Magic V2.

HONOR Magic V2 — самый легкий и тонкий из представленных компанией HONOR складных смартфонов. Вес устройства составляет 231 грамм при толщине в сложенном состоянии всего 9,9 мм. HONOR Magic V2 оснащен двойным кремниево-углеродным аккумулятором нового поколения с толщиной 2,72 мм. Он обеспечивает емкость батареи 5000 мА·ч при сохранении компактных габаритов и небольшого веса продукта.

Помимо тонкого и легкого корпуса, HONOR Magic V2 оснащен первым в своем роде сверхлегким титановым шарниром, а также использует новую фирменную сталь HONOR, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность механизма. Смартфон получил сертификат долговечности SGS, подтверждающий способность шарнира выдерживать более 400 000 складываний или до 10 лет использования при складывании 100 раз в день.

В сверхтонком складном корпусе HONOR Magic V2 инженерам бренда удалось установить тройную камеру: основной сенсор 50 Мп с широкоугольной оптикой f/1.9, ультраширокоугольная камера 50 Мп (f/2,0) и телефотокамера 20 Мп (f/2,4). Двойная фронтальная камера оснащена сенсорами 16 Мп (f/2.2).

HONOR Magic V2 поддерживает лучшую в отрасли технологию управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц. Немерцающий экран снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр контента в любых условиях.

Для HONOR Magic V2 также доступны новые функции, обеспечивающие улучшенный опыт использования: съемку в парящем режиме и Parallel Space для разделения личного и рабочего пространства, а также возможности независимого использования приложений в двух пространствах одновременно.

Новая победа HONOR 90

Компания HONOR также объявила о том, что HONOR 90 стала победителем конкурса «Лучший смартфон 2023–2024», проводимого Ассоциацией экспертов в области изображения и звука (EISA). В честь этой победы модная расцветка «Арктический лед» стала доступна в большем количестве стран за пределами Китая.