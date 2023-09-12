Apple представила iPhone 15 и 15 Plus

Компания Apple провела мероприятие Wonderlust, в рамках которого кроме прочего представила смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новые смартфоны получили обновлённый дизайн и более мощные процессоры.

Новинки наследуют дизайн iPhone прошлого поколения, однако одно важное изменение сразу бросается в глаза — у новых iPhone пропала чёлка с фронтальной камерами и датчиками Face ID. Теперь камера и сенсоры расположены в Dynamic Island («Динамическом острове»), то есть в паре отверстий в экране которые вместе образуют вытянутый чёрный участок в верхней части экрана. В прошлом поколении iPhone наличие Dynamic Island было отличительной особенностью iPhone Pro-серии. Тыльная панель выполнена из стекла, причём она цельная — модуль камер не отделён, как было раньше. А вот цвета стали более пастельными, мягкими. Базовые iPhone будут доступны в чёрном, голубом, зелёном, жёлтом и розовом цветах.

iPhone 15 оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, тогда как iPhone 15 Plus получил более крупный 6,7-дюймовый дисплей. Экраны стали ярче по сравнению с предшественниками обладают пиковой яркостью в 1600 кд/м2, а пиковая яркость достигает 2000 кд/м2. Имеется поддержка Dolby Vision и HDR10.

В основе каждой из новинок лежит прошлогодний 4-нм процессор Apple A16 Bionic, который использовался в iPhone 14 Pro. Он сочетает два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, а также 5-ядерный графический процессор. Apple обещает, что новинки обеспечат высокую автономность за счёт повышенной энергоэффективности данной платформы.

Важнейшим апгрейдом новых iPhone 15 по сравнению с предшественниками стали камеры. Главная камера построена на новом 48-Мп датчике изображения, который поддерживает также двукратный зум без потери качества. Поддерживается оптическая стабилизация. Вторая камера, как и раньше оснащается сверхширокоугольным объективом. Также появился новый портретный режим, который включается автоматически, когда камера видит, что вы сфокусировались на человеке или домашнем животном.

Как и ожидалось, Apple отказалась от разъёма Lightning, на смену которому пришёл универсальный USB-C. «Теперь вы можете заряжать ваш MacBook, iPad, iPhone и даже AirPods Pro второго поколения с помощью одного кабеля», — сказала Apple во время презентации.

В iPhone 15 также используется сверхширокополосный чип второго поколения Apple U2, который служит для поиск потерянных устройств или вещей с метками AirTag, а также позволяет находить другие iPhone поблизости. Новый чип увеличил дальность обнаружения устройств. Кроме того, с помощью функции Precision Finding теперь можно напрямую навестись на человека с другим iPhone, а не только на предметы с прикрепленными AirTag. Так удобнее будет искать друзей или родных в толпе.

Apple расширяет возможности функции экстренной связи через спутник для оказания помощи на дорогах. В США эта функция будет доступна для членов ассоциации AAA, а также для других пользователей за отдельную плату (какую — не уточняется). Общая функция экстренной спутниковой связи Emergency SOS предоставляется бесплатно в течение двух лет при покупке iPhone 15.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus поступят в продажу с 22 сентября. Их цена составит от $799 и $899 соответственно за версии со 128 Гбайт флеш-памяти.