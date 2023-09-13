Представлены продвинутые версии смартфонов — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Очередной новинкой на презентации Apple стал iPhone 15 Pro с дизайном Titanium. Это самый легкий Pro-смартфон Apple в истории.

Apple сделала рамку экрана меньше, как и ожидалось. Диагональ экрана iPhone 15 Pro составляет 6,1 дюйма. У iPhone 15 Pro Max экран имеет диагональ 6,7 дюйма.

Apple заявила, что титан 5-го класса, который использовался для рамки смартфонов, применяется также в марсианском ровере NASA. В новых смартфонах убрали классический переключатель режимов звука, установив вместо него кнопку. Ей можно присвоить самые разные действия. В iOS 17 добавили режим Standby. Смартфон можно установить в горизонтальное положение, после чего он начнёт выполнять роль настольных часов.

Новые смартфоны получили однокристальную систему Apple A17 Bionic с 6-ядерным CPU и новым графическим ядром. Neural Engine стал вдвое быстрее в приложениях искусственного интеллекта. Эти смартфоны также получили USB-C, но только Pro-версии предлагают скорость до 10 Гбит/с (USB 3).

На презентации заявили о высочайшей скорости в играх. iPhone 15 Pro совместим с самыми современными геймпадами. Показали отрендеренный ролик, который демонстрирует возможности Apple A17 Bionic и iPhone 15 Pro в играх. Ремейк Resident Evil Village и другие игры портировали с консолей на iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro, как утверждает сама Apple, получил лучшую камеру в истории компании и объектив с 7 линзами. Разрешение осталось 48 Мп, но это более современный, увеличенный датчик. Заявлены фокусные расстояния 24, 28 и 35 мм.

Конечно же, снова улучшена ночная съёмка, в частности, при использовании портретного режима. SmartHDR работает ещё более реалистично. iPhone 15 Pro получил телеобъектив с 3-кратным зумом, а iPhone 15 Pro Max оснащен 5-кратным оптическим зумом в 12-мегапиксельной камерой с фокусным расстоянием 120 мм. Третья, ультраширокоугольная камера имеет разрешение 12 Мп. Также есть макро-режим.

Уделили внимание возможности делать фотографии в Apple ProRAW и сразу же передавать их на MacBook. Фото и видео, снятые на iPhone, будут выглядеть отлично на гарнитуре Apple Vision Pro. Для этого, в частности, добавлена функция Spatial Video (объёмное видео).

Цены составляют 1000 и 1200 долларов за версии iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max со 128 ГБ. Предзаказы начнутся в пятницу, а продажи стартуют 22 сентября.