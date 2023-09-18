"Горизонт" презентовал мини-компьютер собственного производства

"Горизонт" презентовал мини-компьютер на прошедшей в Минске выставке инновационных разработок и продукции промышленности, сообщает БЕЛТА.

"Мы представляем сегодня новую продукцию. Это мониторы, которые будут производиться под брендом H, к концу года запустим линейку. Еще одна новинка, которая только-только вышла – маленький компьютер. Все привыкли к большому стационарному персональному компьютеру, а мы предлагаем мини-ПК. К нему подключаются беспроводная клавиатура и мышь, дисплей. Он может крепиться сзади к монитору, может стоять отдельно. К нему можно подключить и телевизор", – рассказал руководитель департамента продвижения и продаж ОАО "МПОВТ" Александр Янковский.

Также на выставке представлены белорусские ноутбуки, которые уже имеются в продаже, – 15" и две 14" модели. "Линейку планируем расширять. Планируем выпустить ноутбук с более мощными характеристиками, большей производительностью", – отметил Александр Янковский.

Кроме того, на выставке демонстрировался прозрачный жидкокристаллический дисплей, который можно применять в рекламных целях или как электронную витрину. Такой дисплей поставляется под заказ, может быть подвесным или настольным.