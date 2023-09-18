Google отказывается ремонтировать умные часы с разбитым экраном

Пользователи умных часов Google Pixel Watch рассказали, что компания отказывается ремонтировать устройства с поцарапанным или разбитым защитным стеклом. Причем речь идет не об отказе в гарантийном обслуживании, ремонт часов не возможен в принципе, даже за деньги. Производитель не предусмотрел для часов ни ремонтных, ни сервисных центров.

Как сообщил официальный представитель компании: "На данный момент у нас нет возможности ремонтировать Google Pixel Watch. Если ваши часы повреждены, вы можете связаться со службой поддержки клиентов Google Pixel Watch и узнать варианты замены".

Устройство продается с гарантией, которая предусматривает ремонт в случае повреждения только силами потребителя. Впрочем, стоит отметить, что пользователи не могут самостоятельно купить запчасти по причине их отсутствия в продаже.