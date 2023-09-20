HONOR запускает продажи HONOR V Purse в Китае

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о старте продаж HONOR V Purse — смартфона в формате клатча на стыке цифровых технологий и моды. Этот продукт стал первым, когда компания HONOR превратила концепт в коммерческий продукт и запустила продажи.

HONOR V Purse был представлен на международной технологической выставке IFA 2023 в Берлине и продемонстрировал видение бренда относительно будущего мобильных устройств и ответственного потребления модных товаров. Старт продаж HONOR V Purse знаменует сразу два важных достижения: выпуск самого легкого и тонкого в мире складного смартфона, а также реализацию совершенно новой концепции совмещения технологичного продукта с продуктами из индустрии моды.

«Современные потребители стремятся к тому, чтобы инновации объединялись с модой», — комментирует CEO HONOR Джордж Чжао. — «Чтобы удовлетворить это желание, компания HONOR находится в постоянном поиске смелых и необычных форм-факторов, выделяющихся на фоне всех остальных продуктов. Так мы создали HONOR V Purse — совершенно новое поколение складных смартфонов, демонстрирующее наше видение дизайна будущего и того, каким должен быть симбиоз гаджетов и моды».

Самый тонкий в мире складной смартфон

Компания HONOR устанавливает новый рекорд в складных смартфонах: толщина HONOR V Purse составляет 8,6 мм в сложенном состоянии и 4,3 мм в развернутом. Он весит всего 214 г и ощущается в руке как обычный смартфон. Это позволяет предложить пользователям все преимущества большого экрана без компромиссов в плане эргономики и удобства повседневного использования.

Новая конструкция и материалы шарнира обеспечили прорыв в габаритах складных смартфонов. Пружины толщиной 1,2 мм, миниатюрные шестеренки диаметром всего 1,73 мм, улучшенный механизм складывания и фирменная сталь HONOR обеспечивают невероятную прочность без увеличения массы.

С HONOR V Purse смартфон превращается в идеальный аксессуар для завершения модного образа. Совершенно новые интерактивные заставки всегда включенного экрана могут имитировать внешний вид сумок и клатчей, либо служить абстрактным имиджевым акцентом, а сменные ремешки и цепочки, закрепляемые на шарнире HONOR V Purse, позволяют носить смартфон через плечо или в руке как обычный клатч.

Персональная фотостудия

Сенсор IMX800 с разрешением 50 Мп обеспечивает высокое качество съемки на основную камеру HONOR V Purse. Большой экран может выполнять роль источника заполняющего света для портретных снимков при любом освещении или служить видоискателем для селфи на одну из двух основных камер. Дополнительные творческие возможности обеспечивает ультраширокоугольная камера 12 Мп с автофокусом и функцией макросъемки.

Благодаря усовершенствованным технологиям вычислительной фотографии HONOR Image Engine камера HONOR V Purse позволяет использовать четыре фокусных расстояния с зумом 0,6x, 0,8x, 1x и 1,3x для разных стилей портретной съемки. Смартфон также поддерживает специальный режим «Портрет» с переключением между зумом 1х и 2х, а также новый алгоритм AI Skin Color для интеллектуального улучшения текстуры кожи и впечатляющего размытия фона.

7,71 дюйма безупречного изображения

HONOR V Purse оснащен гибким OLED-экраном с разрешением 2K и пиковой яркостью до 1600 нит. Новое антибликовое покрытие с улучшенным светопропусканием уменьшает отражения, обеспечивая высокую яркость и читаемость информации на солнечном свете. В вечернее и ночное время новые алгоритмы управления подсветкой позволяют снизить яркость до двух нит для комфортного взаимодействия с контентом. Экран HONOR V Purse также поддерживает полюбившиеся пользователям фирменные функции и технологии HONOR для защиты зрения: ШИМ-частоту 2160 Гц, «Динамическую яркость» и режим «Циркадный ночной экран».

В HONOR V Purse также реализована технология Super Dynamic Vivid Display, которая оптимизирует яркость отображаемых на экране объектов. Специальные алгоритмы обработки изображения позволяет выбирать оптимальные параметры яркости отдельно для фотографий или видео и отдельно для элементов интерфейса. Super Dynamic Vivid Display обеспечивает отображение контента с наилучшим динамическим контрастом и повышенной яркостью как в отдельных приложениях, так и на уровне операционной системы в целом.

Компания HONOR разработала многоуровневую защиту экрана HONOR V Purse: дисплей и застежка способны выдерживать до 200 000 разворачиваний и расстегиваний, а также обладают устойчивостью к ударам и истиранию. HONOR V Purse стал первым смартфоном-раскладушкой с внешним экраном, который получил сертификат 5 звезд по устойчивости к падениям для всего устройства и 5 звезд по ударопрочности экрана от SGS, ведущей мировой компании по испытаниям, контролю и сертификации.

Кремний-углеродный марафон

HONOR V Purse расширяет применение новейшей технологии кремний-углеродных аккумуляторов с повышенной плотностью для сохранения большего количества энергии в компактном корпусе. Компания HONOR также разработала передовую технологию работы при низком напряжении и на 360% более эффективный алгоритм разряда батареи.

Два кремний-углеродных аккумулятора в HONOR V Purse толщиной чуть больше банковской карты получили общую емкость 4500 мА·ч и обеспечивают продолжительное время работы без подзарядки: до 8,7 часов непрерывного просмотра видео, до 10,6 часов чтения или 16 часов прослушивания музыки в стриминговых сервисах при развернутом экране.

Разделение личного и рабочего с MagicOS 7.2

В новой версии операционной системы MagicOS 7.2 на базе Android 13 реализовано множество интеллектуальных функций для улучшения повседневного пользовательского опыта: совершенно новые интерактивные заставки всегда включенного экрана, интеллектуальные рекомендации ассистента, обновленное приложение HONOR Заметки, улучшенные экосистемные взаимодействия между устройствами с функцией MagicRing, повышенную безопасность пользовательских данных и многое другое.

Для HONOR V Purse также доступна новая функция Parallel Space для удобного и безопасного разделения личного и рабочего пространств. Складной формат смартфона позволяет не только запускать пространства поочередно, но также использовать их на большом экране одновременно.

Цвета, доступность и цены

HONOR V Purse — это самый тонкий и легкий в мире складной смартфон в совершенно новом форм-факторе. Инновации HONOR обеспечивают первоклассное качество изображения, длительное время автономной работы, впечатляющие возможности съемки и оптимальный пользовательский опыт с учетом формата складного экрана. HONOR V Purse доступен для предзаказа в Китае в золотом, синем и черном цветах, начиная с 19 сентября 2023 года по цене 5999 юаней за конфигурацию 16 + 256 ГБ и от 6599 юаней за версию 16 + 512 ГБ.