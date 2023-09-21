iPhone 15 будет показывать количество циклов зарядки аккумулятора

Стало известно, что пользователи iPhone 15 смогут, наконец-то, проверить количество циклов зарядки своего аккумулятора. Ранее для проверки количества циклов зарядки приходилось использовались сторонние приложения, в iPhone 15 ситуация изменилась: в настройках появился новый раздел "Батарея". Там, помимо количества циклов зарядки аккумулятора, также указаны даты производства и первой активации.

Компания Apple выпустила специальное пояснение, как именно происходит учет: "Литий-ионные аккумуляторы работают в циклах зарядки. Вы завершаете один цикл зарядки, когда израсходовали количество, равное 100% емкости аккумулятора, но не обязательно за один заряд. Так, вы можете использовать 75% емкости аккумулятора в один день, а затем полностью зарядить его за ночь. Как только вы используете 25% на следующий день, то получите 100%, и эти два дня составят один цикл зарядки. Для завершения цикла может потребоваться несколько дней. Емкость любого типа аккумуляторов уменьшается после определенного количества перезарядок, у литий-ионных это происходит с каждым полным циклом ."

Ранее аналогичная функция была доступна только на ноутбуках MacBook.