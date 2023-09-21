Valve "толсто" намекнула на дату выхода Counter-Strike 2

В официальном X/Twitter команды разработчиков Counter-Strike появилось сообщение: "Что вы делаете в следующую среду?" Геймеры восприняли его как намек на дату выхода Counter-Strike 2. Если их ожидания подтвердятся, релиз онлайн-шутера состоится 27 сентября.

Counter-Strike 2 — масштабное обновление CS:GO, представленное ранее в этом году. В нем ожидается множество нововведений: от полностью переработанных дымовых гранат до новых визуальных эффектов. Все основные карты также подверглись изменениям: от косметических улучшений до полной переработки. Хотя технически CS2 позиционируется как обновление для CS:GO, по сути CS2 — совершенно новая игра.

Изначально новая версия шутера должна была выйти летом, но, как это часто бывает, сроки релиза сдвинулись.