МТС запустил новую линейку подписок на антивирусы Kaspersky

МТС предоставил абонентам возможность подключиться к новой линейке продуктов антивирусного ПО Kaspersky. Получить комплексную защиту устройств от вредоносных программ можно через подписку стоимостью от 5,88 рубля в месяц.

Антивирусное ПО Kaspersky — это сервис, позволяющий получить доступ к продуктам компании «Лаборатория Касперского» и защитить персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон от вредоносного программного обеспечения. Воспользоваться антивирусным решением можно, оформив подписку на номер МТС.

Решение Kaspersky Standard представляет собой сбалансированный вариант обеспечения безопасности и высокой производительности. Оно защищает устройства и приложения от угроз и шпионских программ, сохраняя комфортную скорость работы даже при высоких нагрузках.

Kaspersky Plus предоставляет более комплексный уровень безопасности, высокую производительность и полную приватность. Этот вариант защиты включает полный набор функций для защиты конфиденциальности: безопасность данных и онлайн-платежей, надежное управление паролями и обнаружение несанкционированного подключения к сети Wi-Fi.

В рамках одной подписки на услуги Kaspersky Standard и Kaspersky Plus можно защитить 1 или 3 устройства в любых сочетаниях: компьютер, ноутбук, смартфон или планшет. Антивирусное ПО доступно для операционных систем Windows, macOS, iOS и Android.

Стоимость защиты 1 устройства с помощью услуги Kaspersky Standard составляет 6 рублей в месяц, а 3 устройств — 8,4 рубля в месяц. Пользоваться возможностями пакета Kaspersky Plus на таком же количестве гаджетов можно за 9 и 12 рублей в месяц соответственно.

Решение Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids позволит защитить от вредоносных программ мобильные устройства и одновременно осуществлять удаленный родительский контроль за ребенком. Одна подписка включает антивирусный пакет для мобильного устройства, а также приложение для контроля безопасности детей, которые предоставляются по принципу: 1 устройство + 1 учетная запись.

Стоимость подписки на Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids составит 5,88 рубля в месяц.

Оформить подписку и получить доступ к антивирусному решению Kaspersky можно с помощью мобильного приложения «Мой МТС» или набрав USSD. Списание средств за пользование услугой производится автоматически раз в месяц.

Более подробная информация об антивирусном ПО Kaspersky — здесь.