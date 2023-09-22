Apple пытается бороться с подделками iPhone 15

Как известно, продукцию Apple в силу своей популярности часто подделывают, поэтому в iPhone 15 компания внедрила новый признак подлинности, который можно увидеть только под ультрафиолетом.

Недобросовестные продавцы переупаковывают бывшие в употреблении или отремонтированные смартфоны под видом новых, используя поддельные коробки, которые являются точными копиями оригинальных. Затем эти аппараты продаются по цене новых.

На инсайдерском видео продемонстрировано, что на коробках с iPhone 15 теперь присутствуют надписи и QR-коды, которые проявляются только под ультрафиолетовым светом, чтобы покупатель смог убедиться в подлинности упаковки.

Впрочем, можно предположить, что изготовители фальшивых коробок быстро освоят и эту технологию, как было с предыдущими попытками Apple защитить свою продукцию.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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