Apple пытается бороться с подделками iPhone 15

Как известно, продукцию Apple в силу своей популярности часто подделывают, поэтому в iPhone 15 компания внедрила новый признак подлинности, который можно увидеть только под ультрафиолетом.

Недобросовестные продавцы переупаковывают бывшие в употреблении или отремонтированные смартфоны под видом новых, используя поддельные коробки, которые являются точными копиями оригинальных. Затем эти аппараты продаются по цене новых.

На инсайдерском видео продемонстрировано, что на коробках с iPhone 15 теперь присутствуют надписи и QR-коды, которые проявляются только под ультрафиолетовым светом, чтобы покупатель смог убедиться в подлинности упаковки.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

Впрочем, можно предположить, что изготовители фальшивых коробок быстро освоят и эту технологию, как было с предыдущими попытками Apple защитить свою продукцию.