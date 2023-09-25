Сравнили время автономной работы iPhone 15, 14 и 13. Кто победил?

Популярный YouTube-блогер MrWhoseTheBoss провел сравнительное тестирование времени автономной работы смартфонов iPhone трех последних поколений. В "забеге" участвовали все аппараты линейки iPhone 15 (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max), два — 14-й серии (iPhone 14 и 14 Pro Max), а также iPhone 13 Pro Max. Тесты имитировали реальное использование смартфона в течение дня: просмотр TikTok-видео, видеочаты в Zoom, запись видео, игры. Экран должен был оставаться включенным до полного разряда.

Результаты тестирования таковы:

iPhone 15 Plus — 13 часов 19 минут

iPhone 15 Pro Max — 11 часов 41 минута

iPhone 13 Pro Max — 11 часов 19 минут

iPhone 14 Pro Max — 10 часов 31 минута

iPhone 15 — 9 часов 57 минут

iPhone 15 Pro — 9 часов 20 минут

iPhone 14 — 9 часов 2 минуты

Как видно, iPhone 15 Plus оказался самым долгоиграющим. Тем, кто ценит автономность, стоит обратить внимание именно на эту модель. Также хорошо зарекомендовали себя аппараты Pro Max всех трех лет выпуска. А вот время работы "почти топового" iPhone 15 Pro оказалось большим разочарованием.