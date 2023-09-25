Новый процессор Huawei огорчил американских политиков

Старт продаж в Китае смартфонов серии Huawei Mate 60 стал неприятной неожиданностью для американских политиков. Как оказалось, компании Huawei впервые после попадания под санкции США удалось разработать и изготовить собственный 7-нанометровый процессор.

7-нанометровый техпроцесс процессора Kirin 9000S — не рекорд для современной микроэлектроники. Например, процессор Apple A17 Bionic изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу, топовые чипы Samsung, Qualcomm и MediaTek — по 4-нанометровому. Тем не менее, 7 нанометров — это уже высочайший технологический уровень. Причем, по мнению экспертов, процессор произведен в самом Китае на предприятиях компании SMIC.

Если данные предположения соответствуют действительности, это сильно меняет существующее положение дел. Из-за американских санкций ведущий мировой производитель мобильных процессоров, тайваньская компания TSMC была вынуждена перестать производить современные процессоры для Huawei. Huawei могла получать только чипы по устаревшей 28-нанометровой технологии, которые не подходят для смартфонов и планшетов.

Но и это еще не все. Популярные программы для тестирования Geekbench и AnTuTu определяют у Kirin 9000S 12 ядер, что делает его первым таким процессором в мире, если программы не ошиблись. Все это говорит о том, как далеко Huawei продвинулась области разработки современных процессоров, несмотря на санкции.

Министерство торговли CША, которое ввело за последние 4 года целый ряд ограничений в отношении Huawei и китайской микроэлектронной промышленности в целом, заявило, что работает над получением дополнительной информации о новом чипе. По мнению помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, факт разработки такого процессора говорит о том, что Америка должна продолжать курс на введение технологических ограничений в отношении Китая, связанных с вопросами национальной безопасности.