Российско-украинская группировка хакеров взломала Sony

25 сентября хакерская группировка Ransomed.vc, на счету которой уже есть несколько подтвержденных атак, объявила о взломе "всех систем" компании Sony.

В качестве подтверждения факта утечки опубликовано дерево файловой структуры, в котором можно насчитать около 6000 файлов. Также отдельно выложены страница авторизации, внутренняя презентация PowerPoint и несколько файлов Java.

По словам представителя группировки, в Sony отказались платить за выкуп данных, поэтому их выставят на продажу в даркнете. Датой публикации значится 28 сентября.

Представители Sony пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Кроме того, эксперты называют представленные доказательства "не слишком убедительными на первый взгляд".

Что интересно, судя по информации из сети, большинство участников группировки Ransomed.vc действуют из России и Украины.