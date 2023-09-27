iPhone 15 не получится починить без техподдержки Apple

Специалисты компании iFixit, которая занимается разборкой и изучением электронных устройств, получили доступ к товарным экземплярам смартфонов Apple iPhone 15 и сделали выводы об их ремонтопригодности.

Выяснилось, что у старших моделей 15 Pro и 15 Pro Max доступ к внутренним компонентам осуществляется со стороны дисплея. Это повышает риск его повреждения при ремонте, даже если речь идет о замене аккумулятора, ведь дисплей отделяется путем нагрева, который может повредить шлейфы. У младших моделей 15 и 15 Plus таких проблем нет, там разборка идет со стороны заднего стекла.

И самое главное. Хотя с точки зрения компоновки линейка iPhone 15 стала более удобной для ремонта, Apple все равно усложнила процедуру замены компонентов, т.к. они требуют калибровки и валидации. Даже поменяв детали между двумя экземплярами одной модели, нельзя сразу получить работоспособное устройство без вмешательства службы техподдержки Apple. К примеру, замена дисплея от аналогичного iPhone 15 Pro Max привела к частичной утрате его функциональности: перестали работать Face ID и автоматическая настройка яркости. Замена батареи и основной камеры проходит проще, но смартфон постоянно выдает предупреждение о наличии "неизвестных комплектующих". А вот лидар и селфи-камера после замены вообще не работают.

В целом, специалисты iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 15 в четыре балла по десятибалльной шкале, примерно на уровне предыдущих моделей.