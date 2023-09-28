Российская оборонная промышленность оказалась под угрозой со стороны хакеров

Компания по кибербезопасности Positive Technologies обнаружила группировку Dark River, которая атакует российские предприятия военно-промышленного комплекса с использованием инструментов для шпионажа и кражи информации.

Атака идет с помощью фишинговых писем с прикрепленным файлом DOCX, причем содержимое документа сделано так, что получателю приходится включать режим редактирования. После этого происходит загрузка вредоносного ПО, контролируемого преступниками.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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