Боты-перекупщики не позволяют обычным покупателям приобрести iPhone 15

Эксперты по кибербезопасности из компании Kasada выяснили, что перекупщики используют боты для предварительного заказа смартфонов iPhone 15 на большие суммы на сайте Apple и у операторов связи. Это усложняет задачу простым покупателям, которые хотят приобрести новинку. Такая ситуация позволяет перекупщикам наживаться на ажиотажном начальном спросе, в дальнейшем перепродавая устройства гораздо дороже.

Боты контролируют весь процесс покупки, от выбора товара, помещения его в корзину и до оформления заказа. Причем на все у них уходит всего несколько секунд или даже долей секунды. Kasada приводит пример бота, который за короткое время сделал более 3000 заказов на самый востребованный iPhone 15 Pro Max.

Проблема с большим количеством автоматических перекупщиков существует уже более 10 лет, еще со времен выхода iPhone 4. Apple и ее реселлеры пытаются вести борьбу с такой практикой, перекупщики же, естественно, совершенствуют свои инструменты.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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