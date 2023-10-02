В Gizchina назвали 5 лучших смартфонов дешевле $200

Журналисты сайта Gizchina опубликовали рейтинг недорогих смартфонов с неплохими характеристиками. В него попали 5 устройств стоимостью менее $200.

Список таков:

  1. Redmi Note 12 4G. Этот смартфон базируется на процессоре Snapdragon 685, имеет экран AMOLED 6.6" с частотой обновления 120 Гц, тройную камерой с модулями на 50, 8 и 2 Мпикс, а также аккумулятор 5000 мА·ч.
  2. Samsung Galaxy A14 4G. У этого смартфона чипсет Mediatek Helio G80, экран IPS 6.6", камеры 50, 5 и 2 Мпикс, аккумулятор 5000 мА·ч.
  3. Redmi 10 2022. Здесь процессор MediaTek Helio G88, экран IPS 6.5" с частотой 90 Гц, 4 камеры с сенсорами 50, 8, 2 и 2 Мпикс, аккумулятор 5000 мА·ч.
  4. Realme 9i. Это модель на базе процессора Snapdragon 680, с экраном IPS 6.6", тройной камерой и аккумулятором 5000 мА·ч.
  5. iPhone SE. Хоть и выпущен в 2020 году, все еще остается актуальным для любителей техники Apple.
 

 

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Опубликовал: KVbot,

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