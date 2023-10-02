В России выпустили отечественный Smart TV

Онлайн-ретейлер Ozon при участии VK разработал собственную оболочку Ozon TV для умных телевизоров.

В нее включены голосовой помощник "Маруся", магазин приложений RuStore и другие сервисы VK. Ozon TV будет устанавливаться на телевизоры собственной торговой марки Hartens. Оболочка разработана совместно с компанией "Квант", которая и производит ТВ Hartens, начиная с 2021 года.

Тестовая партия телевизоров уже доступна на маркетплейсе Ozon, до конца года планируется выпусить более 25000 устройств на базе Ozon TV.