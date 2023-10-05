Экран iPhone 15 Pro выгорает за две недели

Журналист сайта iPhones.ru столкнулся с тем, что экран его свежекупленного iPhone 15 Pro выгорел менее чем за две недели.

По словам автора, он решил посмотреть на ночь YouTube. Разумеется, все происходило в полной темноте, он выставил яркость экрана на 10% и обнаружил неприятный сюрприз — отпечаток экранной клавиатуры на экране. Перезагрузка не помогла, сетка клавиш никуда не исчезла.

Смартфон был приобретен 24 сентября, т.е. с момента покупки не прошло и двух недель. Несчастный владелец утверждает, что никаких стресс-тестов он не проводил, пользовался смартфоном в обычном режиме. По его мнению, фактором выгорания экрана мог быть чрезмерный нагрев iPhone 15 Pro, с который Apple борется с момента выхода устройства.

Теперь автор будет решать вопрос с гарантийным обслуживанием, что, конечно, в текущих условиях станет значительной проблемой.