Похоже, Apple решила проблему с нагревом iPhone 15 Pro

Компания Apple в ответ на вал жалоб владельцев iPhone 15 Pro на перегрев смартфона выпустила обновление iOS 17.0.3, направленное на решение этой проблемы. По утверждению компании, оно не должно сказаться на скорости работы устройства.

Журналисты ресурса 9to5Mac решили сами проверить эффективность обновления с помощью теста Geekbench 5 на iPhone 15 Pro Max. До установки патча бенчмарк выдавал 2914 баллов в одноядерном тесте и 7199 баллов в многоядерном. Сразу после установки iOS 17.0.3 показатели немного снизились: 2875 и 7006 баллов соответственно. Но, как известно, результаты тестов зависят от множества факторов, включая температуру процессора и уровень заряда аккумулятора, поэтому тестировщики провели еще одно испытание спустя два часа, которое показало улучшенные результаты: 2941 и 7523 балла. Из чего был сделан вывод, что обновление iOS 17.0.3 действительно не замедлило смартфон.

Впрочем, в Apple заявили, что некоторые популярные приложения, в частности, Instagram, Uber и Asphalt 9, все еще могут вызывать перегрев iPhone, но компания пытается исправить ситуацию совместно с их разработчиками.