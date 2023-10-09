Snapdragon 8 Gen 3 обогнал Apple A17 Pro в тесте AnTuTu

По данным инсайдера Digital Chat Station платформа Snapdragon 8 Gen 3 набирает около 2 млн баллов в тесте производительности AnTuTu. Для сравнения: Snapdragon 8 Gen 2 показал результат в 1.6 млн баллов, а у Apple A17 Pro в новых iPhone — около 1.5 млн.

Основной прирост производительности дал GPU, он на 40% быстрее предшественника. У CPU прирост скромнее — 16%. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 3 будет работать на новом GPU Adreno 750, что, скорее всего, и обеспечило такой рост показателей.

Презентация Soc Snapdragon 8 Gen 3 состоится на конференции Snapdragon Summit, которая пройдет 24-26 октября. Первые смартфоны на базе платформы будут анонсированы вскоре после мероприятия.