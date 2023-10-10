Xiaomi готовится заменить MIUI на MiOS

По данным инсайдера Digital Chat Station, MIUI 14 станет последней версией фирменной оболочки Xiaomi. На смену ей придет нечто новое под названием MiOS.

Слухи о замене MIUI ходят уже довольно долго. Одним из фактов, их подпитывающих, стала регистрация торгового знака MiOS и доменного имени mios.cn компанией Xiaomi в ноябре 2022 года. По словам инсайдера, дебют MiOS должен состояться вместе с анонсом флагманской серии смартфонов Xiaomi в конце текущего года. Кроме того, на данный момент неизвестно, будет ли MiOS новым названием пользовательского интерфейса, устанавливаемого поверх Android, или же речь идет о собственной операционной системе по примеру Harmony OS у Huawei.

Впрочем, стоит отметить, что ранее Xiaomi сообщала о новых функциях смартфона Redmi K60 Extreme Edition, упомянув при этом MIUI 15. Это заставляет сомневаться в версии инсайдера.