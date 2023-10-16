Новые процессоры Intel 14-го поколения поступят в продажу 17 октября

На этой неделе Intel выпускает процессоры для настольных ПК 14-го поколения, обещая повышенную частоту 6 ГГц для своего флагманского процессора Core i9-14900K.
Увеличение частоты 6 ГГц в новом процессоре Core i9-14900K делает его «самым быстрым процессором для настольных ПК в больших объемах», по словам Intel, имея в виду специальную версию 13900KS, которая впервые преодолела барьер 6 ГГц на стандартных скоростях в прошлом году, но не поставлялась в больших объемах. Однако более интересным процессором 14-го поколения в этом обновлении может стать Core i7-14700K благодаря значительному увеличению эффективности его ядер.
Что касается флагманской модели, Intel Core i9-14900K добавляет частоту Thermal Velocity Boost 6 ГГц, которая ранее использовалась в специальном варианте Core i9-13900KS за 699 долларов . На этот раз частота P-core max Turbo увеличилась с 200 Гц до 5,6 ГГц, а также увеличилась на 100 МГц на стороне E-core Max Turbo. Даже базовые частоты P- и E-ядер составляют 200 МГц.
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