Новые процессоры Intel 14-го поколения поступят в продажу 17 октября

На этой неделе Intel выпускает процессоры для настольных ПК 14-го поколения, обещая повышенную частоту 6 ГГц для своего флагманского процессора Core i9-14900K.

Увеличение частоты 6 ГГц в новом процессоре Core i9-14900K делает его «самым быстрым процессором для настольных ПК в больших объемах», по словам Intel, имея в виду специальную версию 13900KS, которая впервые преодолела барьер 6 ГГц на стандартных скоростях в прошлом году, но не поставлялась в больших объемах. Однако более интересным процессором 14-го поколения в этом обновлении может стать Core i7-14700K благодаря значительному увеличению эффективности его ядер.