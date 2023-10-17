Владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max пожаловались на быстрое выгорание OLED-экранов

Смартфонам Apple iPhone 15 Pro и Pro Max всего месяц, а по интернету уже гуляют сообщения о случаях сверхбыстрого выгорания OLED-экранов дорогих новинок. Проблема всплыла вскоре после обнаружения перегрева новых смартфонов, поступивших в продажу в середине сентября 2023 года. Обновление операционной системы устранило перегрев, но что происходит с экранами и насколько это явление может быть массовым — вопрос, на который нет ответа.

Apple использует OLED-экраны в своих смартфонах, начиная с модели iPhone X образца 2017 года, но со случаями выгорания экрана пользователи столкнулись впервые, да ещё и сразу после начала продаж. В теории экраны OLED склонны к выгоранию, с чем люди сталкиваются при эксплуатации OLED-телевизоров. Но проблема обычно проявляется далеко не сразу. Чтобы OLED-экран выгорел в каком-то месте, необходимо сотни часов работы экрана в статическом режиме на максимальной яркости. Новые смартфоны Apple не должны были дойти до такого состояния за столь короткое время.

Хуже всего, что дело не только в режиме постоянного включения экрана по умолчанию. Один из пользователей Reddit сообщил, что экран его смартфона выгорел после просмотра видеоролика на YouTube — после просмотра на экране запечатлелось размытое изображение с контурами миниатюры. Ряд пользователей сообщил о том же самом в комментариях под этим сообщением.

Чаще всего владельцы вожделенных новинок говорят о появлении на дисплеях следов иконок и размытых образов домашних экранов. Они появляются как для настроек «экран постоянно включен», так и для настраиваемых режимов автоматического отключения экрана.

Попытка отнести смартфон со следами выгорания на дисплее в ремонт не помогает. Специалисты диагностируют проблему, но заменить экран или полностью смартфон пока не могут — нет нужных комплектующих и, собственно, смартфонов для замены. Официальных комментариев от компании Apple также пока не было. Масштаб проблемы всё ещё неясен, и речь может идти как о единичных случаях, так и о более серьёзном дефекте.

Возможно, пользователи просто что-то делают «неправильно». В своё время, когда с выходом iPhone 4 возникли жалобы на внезапное и случайное пропадание связи у новинок, Стив Джобс объяснял, как правильно держать смартфон, чтобы не блокировать антенну. С выгоранием экранов может быть похожая ситуация. В смартфонах очень сложная автоматическая регулировка яркости каждого пикселя, и нельзя исключать, что её работа вольно или невольно нарушается.