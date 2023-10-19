Oppo представила складной смартфон Find N3

Компания Oppo провела сегодня в Сингапуре мероприятие, на котором представила складной смартфон Find N3. По сравнению с прошлогодним Find N2, новый смартфон-книжка получил свежий флагманский процессор Qualcomm, новую тройную тыльную камеру, в разработке которой участвовали специалисты Hasselblad, а также более крупные дисплеи, как внешний, так и основной.

Oppo Find N3 оснащён 7,82-дюймовым гибким дисплеем LTPO OLED с разрешением 2440 × 2268 точек, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Внешний дисплей выполнен на панели OLED диагональю 6,31 дюйма с разрешением 2484 × 1116 точек и частотой обновления 120 Гц. Оба экрана поддерживают ШИМ-управление подсветкой с частотой 1440 Гц. Экраны отличаются пиковой яркостью 2800 кд/м2.

Oppo отмечает, что переосмыслила подход к работе с большим экраном в Find N3. Чтобы повысить производительность, OPPO внедрила технологию Boundless View, которая позволяет непрерывно работать с двумя полноэкранными приложениями на 7,8-дюймовом экране Find N3. Приложения можно разместить целиком на каждой из половин экрана, либо растянуть одно приложение почти на весь экран, а второе в этом случае будет размещено рядом, за пределами дисплея, и на него можно мгновенно переключиться. Также данная функция доступна и для трех приложений — в данном случае одно или два приложения отображаются за пределами экрана. В итоге, как заявляет Oppo, это даёт 15-дюймовый виртуальный экран прямо у вас на ладони.

В смартфоне применяется продвинутый шарнир третьего поколения Flexion. Он выполнен из «сверхтвердого жидкого металла на основе циркония». Согласно тестам TÜV Rheinland, Find N3 выдерживает до 1 000 000 складываний и раскладываний. Смартфон также обладает влагозащитой уровня IPX4. Новый шарнир позволил сделать смартфон тоньше предшественника: в разложенном виде толщина составляет всего 5,8 мм, а в сложенном — 11,7 мм. Весит смартфон 239 грамм. Новинка будет доступна в чёрном и золотом цветах. В первом случае применено покрытие из искусственной кожи, а во втором — из стекла.

В основу нового смартфона положена флагманская однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с восемью ядрами с частотой до 3,2 ГГц, а также графическим ускорителем Adreno 740. Чип дополняют 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с поддержкой расширения с помощью виртуальной памяти на величину до 16 Гбайт. Для хранения данных имеется флеш-накопитель UFS 4.0 объёмом 256 или 512 Гбайт. Слот для карт памяти не предусмотрен.

На тыльной стороне Oppo Find N3 расположилось три камеры. Основная базируется на двухслойном 48-Мп датчике изображения Sony Lytia-T808 и оснащена оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм и диафрагмой f/1.7. Её дополняет 48-Мп широкоугольный модуль с ЭФР 14 мм и светосилой f/2.2. Третья камера построена на 64-Мп сенсоре и оснащена телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм и апертурой f/2.2. У всех трёх камер сенсоры выполнены по технологии Quad Bayer, то есть четыре пикселя объединены в один. В итоге основная и широкоугольная камеры по умолчанию дают 12-Мп снимки, а зум-камера — 16-Мп. Но предусмотрен и режим съёмки в полном разрешении.

Фронтальная камера на внешнем дисплее обладает разрешением 32 Мп, тогда как селфи-камера на внутреннем дисплее имеет разрешение 20 Мп. В обоих случаях камеры располагаются в небольших отверстиях в дисплеях: на внешнем она разместилась посередине у верхнего торца, а у внутреннего — в правом верхнем углу.

За автономную работу Oppo Find N3 отвечает батарея ёмкостью 4805 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS. Есть поддержка Wi-Fi 7.

Oppo Find N3 станет доступен для предзаказа с завтрашнего дня. В рамках презентации была объявлена цена для Сингапура — 2399 местных долларов, что примерно равно $1750. Новинка также в скором времени будет официально доступна в России.