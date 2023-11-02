Google запустила домен верхнего уровня .ing

Компания Google запустила новый и действительно интересный домен верхнего уровня: .ing. Можно предположить, что бизнес и различные организации заинтересуются новым доменом за счёт того, что он представляет собой распространённое окончание в английском языке.

Сейчас компании и пользователи могут предварительно забронировать за собой домены .ing в рамках периода раннего доступа от Google, заплатив «дополнительную единовременную плату», как написала Кристина Йех из Google в своём блоге. Эта плата будет снижаться ежедневно до 5 декабря. В 19:00 по московскому времени в этот день домены .ing официально станут общедоступными.

Пользователи The Verge смогли получить забавные сочетания, вводя разные слова в поиск по доменам площадки GoDaddy, чтобы посмотреть, какие домены .ing доступны для покупки. Некоторые распространенные слова с окончаниями на -ing действительно дороги: регистрация адресов think.ing (мыслить) и buy.ing (покупать) обойдётся в 38 999,99 долларов и 129 999,99 долларов в год соответственно. Но при желании можно подобрать и несколько приемлемых по стоимости вариантов.

Реестр Google также работает над доменом верхнего уровня .meme, согласно сообщению компании от августа. В настоящее время у .meme ограничен период регистрации. Ранний доступ к .meme откроется 28 ноября, а домен будет доступен для регистрации любому желающему начиная с 5 декабря.