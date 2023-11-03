В МТС начались продажи iPhone 15 и 15 Pro

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов Apple нового поколения. Покупателям стали доступны модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Их можно оформить в рассрочку от 217 рублей в месяц.

Теперь все модели iPhone нового поколения оснащены инновационным вырезом Dynamic Island, который позволяет быстро просматривать уведомления и взаимодействовать с приложениями. Еще одно важное нововведение — вместо фирменного порта Lightning в новых iPhone установлен универсальный разъем USB Type-C.

Базовый iPhone 15 оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2556×1179 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Четкое и детализированное изображение достигается благодаря высокой плотности пикселей в 460 ppi. По сравнению с предыдущим поколением значительно выросла пиковая яркость дисплея: теперь она может достигать значения в 2000 нит. Это значит, что картинка на нем будет отчетливо читаться под лучами солнца даже в безоблачный летний день.

На тыльной стороне смартфона расположена двойная камера с основным сенсором на 48 Мп и широкоугольным модулем на 12 Мп. Ее программное обеспечение получило ряд улучшений, которое позволяет создавать портреты с эффектом размытия фона, множеством деталей и отличной цветопередачей даже при слабом освещении. Фронтальная камера на 12 Мп гарантирует яркие ночные селфи.

Высокую производительность iPhone 15 обеспечивает мощный однокристальный чипсет A16 Bionic, выполненный по технологии 4 нм. Кроме того, новинка располагает качественной системой шумоподавления, которая работает во время голосовых вызовов без использования беспроводной гарнитуры.

Смартфон iPhone 15 со 128 ГБ памяти все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 3959 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут также оформить его в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год с ежемесячным платежом 359,91 рубля, а на два года — за 217 рублей. Версия iPhone 15 с 256 ГБ памяти доступна за 4499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 409 рублей, а на два года — 239 рублей.

Модель iPhone 15 Pro облачена в корпус из особого титанового сплава, который применяется в космической индустрии. Он обладает повышенной прочностью и при этом достаточно легкий. А 6,1-дюймовый экран новинки поддерживает частоту обновления кадров 120 Гц, что позволяет наслаждаться плавным изображением.

iPhone 15 Pro собран на базе новейшего процессора A17 Bionic, выполненного по технологии 3 нм. Это самый мощный мобильный процессор компании Apple, который предлагает значительное улучшение производительности в приложениях и играх, а его система Neural Engine работает вдвое быстрее при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом.

iPhone 15 Pro оснащен тройной камерой с основным сенсором на 48 Мп, широкоугольным модулем на 12 Мп и телефотомодулем на 12 Мп. Алгоритмы ночной съемки в нем также значительно улучшены. Телеобъектив поддерживает 3-кратный оптический зум без потери качества. Предусмотрена возможность создавать снимки в формате Apple ProRAW и сразу же передавать их на MacBook. Добавлена и функция съемки объемного видео, которое затем можно смотреть на гарнитуре Apple Vision Pro.

Приобрести iPhone 15 Pro 128GB можно за 5799 рублей. В рассрочку на год ежемесячная плата составит 527,19 рубля, а на два года — 299 рублей.