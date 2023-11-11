В ИТ-Академии BELHARD появился новый курс — «Кадровое делопроизводство в IT»

При организации работы в сфере кадрового делопроизводства необходимо выполнять все требования в соответствии с законодательством РБ, иначе компании может быть наложен штраф. Курс «Кадровое делопроизводство в IT» — это дополнительная возможность для профессионального роста действующих специалистов кадрового делопроизводства и других специалистов, связанных с этим рабочим процессом. Курс содержит в себе исключительно законодательные стандарты отрасли.

Кому подойдет курс?

HR специалистам

Бухгалтерам

Секретарям

Другим специалистам, которые ведут кадровое делопроизводство на предприятии

Старт: 29 ноября. Очно и есть возможность изучения занятий в записи. Узнать подробности можно на сайте.