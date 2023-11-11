В ИТ-Академии BELHARD появился новый курс — «Кадровое делопроизводство в IT»

При организации работы в сфере кадрового делопроизводства необходимо выполнять все требования в соответствии с законодательством РБ, иначе компании может быть наложен штраф. Курс «Кадровое делопроизводство в IT» — это дополнительная возможность для профессионального роста действующих специалистов кадрового делопроизводства и других специалистов, связанных с этим рабочим процессом. Курс содержит в себе исключительно законодательные стандарты отрасли.

Кому подойдет курс?

  • HR специалистам
  • Бухгалтерам
  • Секретарям
  • Другим специалистам, которые ведут кадровое делопроизводство на предприятии

Старт: 29 ноября. Очно и есть возможность изучения занятий в записи. Узнать подробности можно на сайте

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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