В ИТ-Академии BELHARD появился новый курс — «Кадровое делопроизводство в IT»

При организации работы в сфере кадрового делопроизводства необходимо выполнять все требования в соответствии с законодательством РБ, иначе компании может быть наложен штраф. Курс «Кадровое делопроизводство в IT» — это дополнительная возможность для профессионального роста действующих специалистов кадрового делопроизводства и других специалистов, связанных с этим рабочим процессом. Курс содержит в себе исключительно законодательные стандарты отрасли.
Кому подойдет курс?
- HR специалистам
- Бухгалтерам
- Секретарям
- Другим специалистам, которые ведут кадровое делопроизводство на предприятии
Старт: 29 ноября. Очно и есть возможность изучения занятий в записи. Узнать подробности можно на сайте.
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