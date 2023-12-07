Meta запускает автономный генератор изображений на базе ИИ

Чтобы не отставать от запуска Gemini от Google, Meta запускает в сети новый автономный продукт генеративного искусственного интеллекта Imagine with Meta, который позволяет пользователям создавать изображения, основываясь на их описании.

Подобно DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion от OpenAI, Imagine with Meta, основанный на существующей модели генерации изображений Emu от Meta, создает изображения с высоким разрешением из текстовых подсказок. Его можно использовать бесплатно (по крайней мере, на данный момент) для пользователей в США, и он генерирует четыре изображения на каждый запрос.

«Нам было приятно услышать от людей о том, как они используют Imagine, функцию преобразования текста в изображения Meta AI, чтобы создавать веселый и креативный контент в чатах. Сегодня мы расширяем доступ к воображению за пределами чатов», — пишет Мета в сообщении в блоге, опубликованном сегодня утром.

Инструменты создания изображений Meta в недавнем прошлом поставили компанию в затруднительное положение (речь о расово-предвзятом генераторе стикеров с искусственным интеллектом Meta), что заставляет задаться вопросом, есть ли в Imagine with Meta меры защиты, предотвращающие повторение истории.

Meta пообещала в ближайшие недели начать добавлять водяные знаки к контенту, созданному Imagine with Meta, для «повышения прозрачности и отслеживания». Невидимые водяные знаки будут генерироваться с помощью модели искусственного интеллекта и обнаруживаться с помощью соответствующей технологии.