Смартфоны realme с выгодой до 250 рублей в МТС

В МТС действует выгодное предложение на покупку смартфонов realme. Более десятка моделей различных конфигураций можно приобрести по сниженным ценам. Теперь они доступны со скидкой до 250 рублей.

Смартфоны realme — превосходное качество снимков. Вы сможете получать фото с невероятной детализацией и естественной передачей цвета. Смартфоны realme также порадуют продуманным функционалом, отвечающим за удобство и безопасность использования.

С максимальной выгодой до 250 рублей предлагается Realme 11 Pro+ 5G 8/256 ГБ, а версия Realme 11 Pro+ 5G 12/512 ГБ доступна со скидкой до 200 рублей.

Смартфон Realme 11 Pro 5G с объёмом памяти 128 ГБ и 256 ГБ можно приобрести с экономией до 150 рублей, а модель Realme 10 8/128 ГБ NFC и 256 ГБ NFC – с выгодой до 100 рублей. Все смартфоны можно приобрести в рассрочку до 12 месяцев без переплат.

realme 11 Pro 5G оснащен большим загнутым по краям 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем премиального уровня с разрешением 2412х1080 пикселей и частотой обновления кадра 120 Гц. Дисплей поддерживает до 20 тысяч уровней плавной регулировки яркости и отображает свыше 1 млрд цветов. На тыльной стороне установлена мощная основная камера на 100 Мп с системой оптической стабилизации изображения. Передняя 16-мегапиксельная камера умеет снимать видео в Full HD. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт его емкий аккумулятор на 5000 мАч полностью заряжается всего за 47 минут.

realme 11 Pro+ 5G получила тройную камеру с еще более впечатляющим разрешением основного модуля — 200 Мп. Большой сенсор и широкая диафрагма обеспечивают феноменальную четкость. Технология объединения пикселей позволяет получать прекрасные снимки даже в условиях низкой освещенности. Функция SuperZoom дает 4-кратное приближение без потери качества. Фронтальная камера на 32 Мп поможет получать отличные селфи. Высокую производительность гарантирует мощный 8-ядерный процессор, выполненный по техпроцессу 6 нм. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, которая заряжает смартфон всего за 27 минут.

Перечень моделей смартфонов realme с акционными ценами представлен по ссылке.