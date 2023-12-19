Apple не сможет продавать Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

21 декабря компания Apple прекращает продажи умных часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 из-за проигрыша патентного спора.

Спорным оказался датчик SpO2, который измеряет уровень кислорода в крови. Несколько лет Apple судилась с компанией Masimo за патент и в итоге проиграла. Если президент США не наложит вето или Apple не оспорит решение суда, то не сможет продавать новые модели.

Известно, что Apple активно работает над снятием запрета. Она в авральном порядке разрабатывает обновление watchOS , которое изменит алгоритмы определения уровня SpO2. Таким образом компания пытается обойти патентный запрет Masimo. В свою очередь в Masimo утверждают, что для соблюдения патентных требований требуется внести изменения в хард, а не только в софт.

Срок действия патента Masimo истекает в 2028 году. Запрет не распространяется на Apple Watch SE, так там нет спорного датчика SpO2. Уже проданные модели Series 9 и Ultra 2 продолжат работать после покупки.