Xiaomi официально попрощалась с MIUI

Компания Xiaomi опубликовала ностальгическое видео, в котором официально попрощалась с фирменной оболочкой MIUI. В нем показана эволюция MIUI и отмечены самые заметные нововведения в каждой версии.
В конце ролика Xiaomi напомнила о преемнице MIUI — HyperOS. Отдельно отмечено, что она выступит единой экосистемой для человека, автомобиля и дома. При этом HyperOS — не просто оболочка поверх Android, как MIUI, а полноценная платформа. В ближайшее время девайсы Xiaomi начнут получать соответствующие обновления. Так, первым глобальным смартфоном на новой ОС станет субфлагман Poco F5, его пользователи уже начали получать новую прошивку до HyperOS.
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