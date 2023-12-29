5 января в БГУИР пройдет День открытых дверей

5 января 2024 года в БГУИР пройдет общеуниверситетский день открытых дверей. Мероприятие состоится по адресу: г. Минск, ул. Петруся Бровки, 4 (второй учебный корпус вуза). Начало в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На дне открытых дверей абитуриенты смогут задать вопросы председателю приемной комиссии, ректору университета Вадиму Богушу, заместителю председателя приемной комиссии, первому проректору Максиму Давыдову и ответственному секретарю приемной комиссии, декану факультета доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации Василию Бондарику.

Будущие студенты смогут пообщаться и с представителями каждого факультета. Выставка-презентация будет проходить с 10:00 до 14:00. Сотрудники и студенты факультетов сориентируют школьников в большом количестве направлений, расскажут подробнее об интересующих специальностях.

Онлайн-трансляцию дня открытых дверей можно посмотреть по ссылке.

 

 

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