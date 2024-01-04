AnTuTu назвал смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи

AnTuTu представила новый рейтинг Android-смартфонов, получивших самые высокие оценки удовлетворённости от пользователей. Первое место занимает новый флагманский смартфон iQOO 12 Pro, построенный на Snapdragon 8 Gen 3: 95,73% пользователей этой моделью полностью удовлетворены.

Второе место занял Samsung Galaxy S23 Ultra, третьем – Xiaomi MIX Fold 3. На четвертом месте расположился iQOO Neo9, который вышел в конце 2023 года.

Из свежих флагманов в топ-10 вошли iQOO 12 и Vivo X100.