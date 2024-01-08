В БГУИР прошел День открытых дверей

5 января в БГУИР прошел День открытых дверей. Абитуриенты собрались во втором учебном корпусе, чтобы познакомиться с университетом и задать все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба вуза.

О приемной кампании 2024 года будущим абитуриентам и их родителям рассказали ректор университета, председатель приемной комиссии Вадим Богуш, первый проректор и заместитель председателя приемной комиссии Максим Давыдов, декан ФДПиПО, ответственный секретарь приемной комиссии Василий Бондарик.

С 10.00 до 14.00 в холле первого этажа прошла выставка-презентация факультетов. Их представители ответили на вопросы абитуриентов, рассказали о специальностях, особенностях обучения и об организациях, где работают выпускники.
 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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