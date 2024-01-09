HP представила игровой ноутбук Omen Transcend 14, который имеет сдержанный дизайн и RGB-подсветку, которую можно превратить из цветной в полностью белую за несколько кликов.

Новинка будет доступна в чёрном и белом цветовых вариантах исполнения корпуса. Когда RGB-подсветка выключена, Omen Transcend 14 выглядит как надёжный ноутбук общего назначения, которые не станет лишним в рабочей поездке или во время путешествия. В нём нет серьёзной системы рассеивания тепла, а клавиши хоть и имеют стилизованный шрифт, не выглядят так, как будто перед вами устройство для геймеров.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2880×1800 пикселей и переменной частотой обновления до 120 Гц. Что касается аппаратной платформы, то Omen Transcend 14 будет доступен в разных конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 7 155H или Ultra 9 185H, а также графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4070. Доступны варианты с 16 или 32 Гбайт оперативной памяти и накопителем от 512 Гбайт до 2 Тбайт.

Поддерживается стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 71 Вт·ч, который, по утверждению HP, обеспечивает 11,5 часов автономной работы. Батарея поддерживает зарядку мощностью до 140 Вт, а для восполнения энергии предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Omen Transcend 14 доступен для предварительного заказа на сайте HP, начиная с сегодняшнего дня. Стоимость ноутбука начинается с $1500.