Volkswagen внедряет ChatGPT в свои автомобили

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе о планах добавить чат-бота на базе искусственного интеллекта во все модели Volkswagen, оснащенные голосовым помощником IDA.

Это будет сделано для водителей, которые хотят, чтобы чат-бот на базе искусственного интеллекта читал им вслух различный контент контент.

Чат-бот на базе искусственного интеллекта, основанный на продукте Chat Pro компании-разработчика программного обеспечения Cerence и большой языковой модели OpenAI, будет запущен во втором квартале, начиная с Европы. Модели, получившие чат-бота с искусственным интеллектом, включают линейку электромобилей Volkswagen, а также новые автомобили Tiguan, Passat и Golf.

На данный момент модели Volkswagen в США не будут иметь этой функции. Volkswagen заявил, что этот вариант «рассматривается» и проходит некоторые внутренние одобрения.