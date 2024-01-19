Завод BMW в Южной Каролине тестирует роботов-гуманоидов

Робототехнический стартап Fig подписал коммерческое соглашение с BMW о внедрении гуманоидных роботов «общего назначения» на производственном предприятии BMW в Южной Каролине. Роботы предназначены для автоматизации «сложных, небезопасных или утомительных» производственных задач, и, если они смогут приносить пользу, их будут поэтапно внедрять на заводе BMW.

«Одноцелевая робототехника насыщала коммерческий рынок на протяжении десятилетий, но потенциал робототехники общего назначения совершенно не исчерпан», — сказал генеральный директор компании «Фигура» Бретт Адкок. «Роботы Figure позволят компаниям повысить производительность, сократить затраты и создать более безопасную среду».

Завод BMW в Южной Каролине — единственный завод компании в США, где ежедневно собирается около 1500 автомобилей серий X и XM. В настоящее время в компании работает около 11 000 человек, и она является крупнейшим экспортером автомобилей в США по стоимости с объемом экспорта в 9,6 миллиарда долларов.

Однако это не первая попытка заменить человеческий труд роботами. Производители автомобилей, например, Honda и Hyundai, на протяжении многих лет активно участвовали в разработке роботов. Tesla представила второе поколение своего робота Optimus еще в декабре, а Amazon тестирует робота Agility Robotics «Digit» на своих складах в США.