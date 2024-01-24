Realme представила бюджетный смартфон Note 50

Realme выпустила свою первую модель серии Note — Realme Note 50. Это устройство может похвастаться большим экраном, высокой частотой обновления и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Также стало известно, что позднее в этом году будут выпущены еще два новых смартфона этой серии.

Realme Note 50 оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Экран имеет частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает более плавную прокрутку. Этот экран также имеет пиковую яркость 560 нит. Что касается цвета, у этого устройства есть два варианта: небесно-голубой и полуночный черный.

Realme Note 50 оснащен процессором Unisoc Tiger T612, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Система работает под управлением Realme UI T Edition на базе Android 13 и имеет встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт. Кроме того, Note 50 также имеет пыле- и водонепроницаемость IP54, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено двойной задней камерой. Основная камера представляет собой 13-мегапиксельную камеру, которая поддерживается дополнительной камерой QVGA (240×320 пикселей). Этот бюджетный мобильный телефон также оснащен 5-мегапиксельной селфи-камерой, расположенной в каплевидном вырезе.