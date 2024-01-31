Компания Avast ушла с российского рынка

Компания Avast, известная по программам Avast и AVG, полностью ушла с российского рынка. Ещё в марте 2022 года компания заявила о прекращении поставок и продаж всех продуктов в Россию и Беларусь.

С конца января пользователи начали сообщать о том, что мобильные приложения и антивирусы Avast для ПК, включая Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus, перестали работать на территории России. Пользователи получают сообщения: «К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем текущем местоположении» или «К сожалению, в настоящее время данное приложение на поддерживается в вашей стране или регионе».

При установке AVG AntiVirus FREE и AVG AntiVirus FREE для Android и других приложений AVG появляются такие же сообщения. В России заблокирован доступ к сайтам Avast и AVG, включая домен avast.ru, который был полностью отключён. Также пропала возможность запускать бесплатную утилиту CCleaner.