Honor Magic 6 Pro прошел экстремальные тесты батареи

Блогер PhoneBuff провел необычное тестирование батареи Honor Magic 6 Pro, поместив его в "криокамеру" с температурой -20 по Цельсию. Там смартфон беспрерывно проигрывал видео. Стоит отметить, что в таких экстремальных условиях он смог продержаться чуть более 13 часов.

Достижению такого результата способствовала специальная технология производства, которая предусматривает использование кремний-углеродного анода вместо графита. Это позволило нарастить емкость до 5600 мАч и выдавать небывалую стабильность в условиях низких температур. Примечательно, что даже после длительного использования аккумулятор демонстрирует исключительную безопасность, гарантируя пользователям спокойствие в плане долгосрочной производительности и надежности.

Также HONOR Magic6 Pro запустили в стратосферу для тестирования работоспособности батареи при экстремально низкой температуре.

HONOR — первый в мире производитель смартфонов, который начал исследования и разработки для использования отрицательного кремниевого электрода. В результате были созданы элементы питания нового поколения, в которых удалось добиться повышения мощности и увеличить скорость зарядки.

На данный момент серия Magic 6 доступна только в Китае, но на MWC 2024 компания продемонстрирует глобальную версию девайса.